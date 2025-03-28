Kayserispor'dan Hatayspor karşısında 5 gollü galibiyet!

Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 mağlup etti ve Sergej Jakirovic idaresinde evinde çıktığı 4. maçta 4. galibiyetini aldı.

Kayserispor'dan Hatayspor karşısında 5 gollü galibiyet!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:58

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 5-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ali Karimi, 37. dakikada Stephane Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Duckens Nazon ve 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti.

Evinde oynadığı son 4 maçın tamamını kazanan Kayserispor, puanını 30'a yükseltti. Hatayspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi noktalandı ve 19 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.


Etiketler: #kayserispor #hatayspor #Trendyol Süper Lig

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