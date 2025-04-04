Kayserispor, Adana'da 2 golle kazandı!
Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Kayserispor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Kayserispor oldu.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ve 52. dakikada Stephane Bahoken attı.
Kayserispor, bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Konuk ekip Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, uzatma dakikalarında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 33 puana yükseldi. Ligden düşmesi geçen hafta keşinleşen Adana Demirspor -2 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Adana Demirspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.
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