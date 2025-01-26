Fenerbahçe maçı öncesi Rizespor'a kötü haber!

Çaykur Rizespor'da sarı kart gören Alikulov, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe maçı öncesi Rizespor'a kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 15:12

Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber geldi. 

Karadeniz ekibinin evinde Adana Demirspor ile oynadığı maçın 58. dakikasında sarı kart gören stoper Khusniddin Alikulov cezalı duruma düştü.

25 yaşındaki Alikulov, bu sezon Rizespor formasıyla 18 maça çıktı ve 3 gol attı.


Etiketler: #Khusniddin Alikulov #çaykur rizespor #ceza

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