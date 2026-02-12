Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko maçı açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.02.2026
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'in 28. haftasında cuma günü kendi evlerinde ağırlayacakları Fenerbahçe Beko maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, takımının maça tam konsantrasyonla hazırlandığını vurguladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kısa süreli yokluğuna rağmen teknik ekibine güvendiğini belirterek, "İşimize odaklanmalıyız. İki gün yoktum ama birlikte çalışan bir teknik ekibim var. İstanbul'da onları yenmiş olmamıza rağmen zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

KENDRICK NUNN GELİŞMESİ

Ataman, oyuncularına güvendiğini dile getirerek, "Oyuncuların kazanmanın bir yolunu bulacağına eminim. Biz profesyoneliz. Elbette yorgunum ama bugün dinleneceğim ve yarın maça tamamen odaklanmış olacağım" dedi.

Takımın önemli ismi Kendrick Nunn'ın durumuna da değinen Ataman, yıldız oyuncunun hazır olduğunu açıkladı:

"Sıralamada iyi durumda olmayan takımlara karşı maçlar kaybettik ama Nunn yoktu. Ligin en iyi skorerlerinden ve MVP'si olan bir oyuncu sistem için çok önemli. Kendrick Nunn yüzde 100 hazır. Maç kaçırdı ama tecrübeli bir oyuncu ve 25-30 dakika oynayabileceğine inanıyorum."

NIGEL HAYES DAVIS YANITI

Ataman, transfer gündeminde yer alan Nigel Hayes-Davis hakkında ise konuşmak istemedi:

"Üzgünüm ama şu anda sadece Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Hiçbir transferi düşünmüyorum. Sadece maça odaklandım."

