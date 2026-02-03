Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken şampiyonluk iddiası!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında maçı değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Muazzam bir hem oyuncu, hem sistem, yetmedi 87'de bir daha sistemi değiştirdi. 2-0'ın mimarlarından biri olarak hocayı yazarım. Gerçekten muazzam maçı okudu. Alışılagelmişin dışında 2 tane önde çabuk oyuncuyu bırakıp uzatmalarda 7, 8 dakikayı böyle oynayayım dedi."

ŞAMPİYONLUK İDDİASI

"Skoru cebine koydu ve şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım dedi. Ben, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum."