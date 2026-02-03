Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken şampiyonluk iddiası!

3.02.2026 09:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken şampiyonluk iddiası!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında maçı değerlendirdi. 

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Muazzam bir hem oyuncu, hem sistem, yetmedi 87'de bir daha sistemi değiştirdi. 2-0'ın mimarlarından biri olarak hocayı yazarım. Gerçekten muazzam maçı okudu. Alışılagelmişin dışında 2 tane önde çabuk oyuncuyu bırakıp uzatmalarda 7, 8 dakikayı böyle oynayayım dedi."

ŞAMPİYONLUK İDDİASI

"Skoru cebine koydu ve şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım dedi. Ben, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum."

İlgili Konular: #fenerbahçe #süper lig #Kocaelispor

İlgili Haberler

Fenerbahçe cephesinden transfer sorusuna cevap: '1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz'
Fenerbahçe cephesinden transfer sorusuna cevap: '1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz' Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, N'Golo Kante ve sarı lacivertli ekibin transfer gündemiyle ilgili konuştu.
Fenerbahçe'ye kötü haber: Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçında yok!
Fenerbahçe'ye kötü haber: Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçında yok! Fenerbahçe'nin Kocaelispor'a konuk olduğu maçta sarı kart gören Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.
Transfere onay bekleniyor... Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante hamlesi!
Transfere onay bekleniyor... Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante hamlesi! Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay beklerken, Fransız orta sahayı oyuncusunu sağlık kontrolünden geçirdiği iddia edildi.