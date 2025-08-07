Fenerbahçe maçında Yaz Yıldırım - Aykut Kocaman sürprizi!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Feyenoord maçını Aykut Kocaman ile birlikte takip etti.
Yaz Yıldırım, Feyenoord maçını takip ettiği sırada Kocaman ile bir paylaşımda bulundu.
Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Feyenoord maçını Aykut Kocaman ile birlikte takip etti.
Yaz Yıldırım, Feyenoord maçını takip ettiği sırada Kocaman ile bir paylaşımda bulundu.
Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.