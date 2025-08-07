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Fenerbahçe maçında Yaz Yıldırım - Aykut Kocaman sürprizi!

Fenerbahçe maçında Yaz Yıldırım - Aykut Kocaman sürprizi!

7.08.2025 00:05:00
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sporx
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Fenerbahçe maçında Yaz Yıldırım - Aykut Kocaman sürprizi!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Feyenoord karşılaşmasını sarı-lacivertli takımın efsane isimlerinden Aykut Kocaman ile birlikte takip etti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Feyenoord maçını Aykut Kocaman ile birlikte takip etti.

Yaz Yıldırım, Feyenoord maçını takip ettiği sırada Kocaman ile bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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