Fenerbahçe Maximilian Meyer'in kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Maximilian Meyer'in, Danimarka Ligi ekibi FC Midtjylland'a kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Maximilian Meyer'i sezon sonuna kadar FC Midtjylland'a kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland’a kiralandı" ifadeleri kullanıldı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Almanya Ligi (Bundesliga) ekibi Köln'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2022
Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland’a kiralandı.
Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/9ZPnG0L6Py
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