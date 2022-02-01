Fenerbahçe Maximilian Meyer'in kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Maximilian Meyer'in, Danimarka Ligi ekibi FC Midtjylland'a kiralandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 00:04
Fenerbahçe Maximilian Meyer'in kiralandığını açıkladı
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Fenerbahçe, Maximilian Meyer'i sezon sonuna kadar FC Midtjylland'a kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland’a kiralandı" ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Almanya Ligi (Bundesliga) ekibi Köln'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


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