Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda play-off'a yükseldi!

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda play-off'a yükseldi!

28.01.2026 22:18:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda play-off'a yükseldi!

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nın 8'li final turu rövanş maçında ağırladığı OK Alpacem Kanal'ı 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Slovenya'nın OK Alpacem Kanal takımını 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

Bir üst tura adını yazdıran sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmadan da 3-1 galip ayrılmıştı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Fenerbahçe, play-off turunda Orion Stars (Hollanda)-CSM Corona (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)

Fenerbahçe Medicana: Galvez, Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttila, Chinenyeze (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Mert Matiç, Caner Dengin)

OK Alpacem Kanal: Stojanovic, Jeroncic, Sesek, Ranc, Fink, Godnic (Okroglic, Konjedic)

Setler: 25-19, 25-21, 25-18

Süre: 73 dakika (24, 23, 26)

İlgili Konular: #fenerbahçe #voleybol #CEV Kupası

İlgili Haberler

Juventus transfer etmişti: Aston Villa, Douglas Luiz'i yeniden kadrosuna kattı!
Juventus transfer etmişti: Aston Villa, Douglas Luiz'i yeniden kadrosuna kattı! İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, bonservisi Juventus'ta bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Douglas Ruiz'i renklerine bağladığını açıkladı.
Manchester City maçında Okan Buruk'tan sürpriz Lucas Torreira tercihi!
Manchester City maçında Okan Buruk'tan sürpriz Lucas Torreira tercihi! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
CANLI YAYIN: Manchester City 2-0 Galatasaray | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta
CANLI YAYIN: Manchester City 2-0 Galatasaray | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...