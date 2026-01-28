Galatasaray yoluna play-off'ta devam edecek: Manchester City 2-0 Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Etihad Stadyumu'ndaki maçı 2-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Manchester City'nin gollerini 11. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Rayan Cherki attı.

LEMINA CEZALI

Galatasaray'da sarı kart gören Mario Lemina, cezalı duruma düştü. Gabonlu orta saha, bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 8 haftalık lig aşamasını 10 puanla tamamladı. Manchester City ise bu aşamada 16 puan topladı.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta mücadele edecek.

İLK 11'LER

Manchester City: Donnarumma, O'Reilly, Ake, Khusanov, Nunes, Ait Nouri, Marmoush, Bernardo, Doku, Cherki, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay, Sara, Sane, Barış, Osimhen.

Karşılaşmadan önemli anlar | Manchester City 2-0 Galatasaray

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

86' Galatasaray'da Sara oyundan çıkarken Mauro Icardi dahil oldu.

82' Manchester City'de Rayan Cherki'nin yerine Nico Gonzalez oyuna dahil oldu.

80' Galatasaray'da Leroy Sane oyundan çıkarken Kaan Ayhan dahil oldu.

74' Galatasaray'da sol kanattan Eren'in ortasında Ake topa ters vurdu. Top kalenin yanından kornere gitti.

73' Davinson Sanchez de kalktı. İki oyuncu da kenarda. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

70' Kafa topu mücadelesinde Sanchez ve Reijnders çarpıştı. İki oyuncu da yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

68' Galatasaray'da İlkay, Barış ve Abdülkerim oyundan çıkarken Torreira, Yunus ve Eren dahil oldu.

67' Manchester City'de Marmoush'un yerine Reijnders oyuna dahil oldu.

64' Sallai'nin pasında rakip ceza sahası girişinde topla buluşan Osimhen'in gelişine sert şutunu kaleci çeliyor.

56' Galatasaray'da Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ön alana hareketlenen Osimhen kafayı vurdu. Top Donnarumma'da kaldı.

53' Sanchez'in uzun topuyla sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Sallai ortasına açtı. Osimhen tam vuracakken, savunmada Khusanov son anda araya girdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

37' Sakatlanan Doku'nun yerine Phil Foden oyuna dahil oldu.

29' Rayan Cherki ceza sahası içinde Doku'dan pasını aldı ve yerden yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara gönderiyor.

29' GOL | Cherki'nin attığı gol ile fark ikiye çıktı.

19' SARI KART | Doku'ya faul yapan Lemina sarı kart gördü.

11' Jeremy Doku orta alanda topla buluştu ve savunma arkasına sarkan Haaland'a ara pasını gönderdi. Erling Haalanda topu önüne alarak aşırtma vuruşla ağlarla buluşturdu.

11' GOL | Haaland'ın attığı gol ile İngiliz ekip öne geçti.

3' Sol kanatta Ait Nouri'nin ortasında kale önünde Haaland'ın kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.