Manchester City maçında Okan Buruk'tan sürpriz Lucas Torreira tercihi!

28.01.2026 22:13:00
Güncellenme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında sürprize imza attı.

Okan Buruk, Manchester City deplasmanında Lucas Torreira'ya ilk 11'de forma vermedi.

TORREIRA YEDEK KALDI

Galatasaray'ın orta sahasında; Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara görev yapacak.

Manchester City deplasmanında Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

