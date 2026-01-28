Manchester City maçında Okan Buruk'tan sürpriz Lucas Torreira tercihi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında sürprize imza attı.
Okan Buruk, Manchester City deplasmanında Lucas Torreira'ya ilk 11'de forma vermedi.
TORREIRA YEDEK KALDI
Galatasaray'ın orta sahasında; Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara görev yapacak.
Manchester City deplasmanında Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.