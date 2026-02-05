Fenerbahçe Medicana CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 00:25:00
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kendi evinde ağırladığı PGE Budowlani'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk eden Fenerbahçe Medicana, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Michele Brunelli (İtalya), David Fuentes Fernandez (İspanya)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Bedart-Ghani, Hande Baladın (Gizem (L), Cristina, Arelya)

PGE Budowlani: Grabka, Damaske, Lelonkiewicz, Storck, Buterez, Planinsec, (Lysiak (L), Marquez, Druzkowska, Wenerska, Siuda, Majkowska)

Setler: 25-8, 25-17, 26-24

Süre: 70 dakika (18, 21, 31)

İlgili Konular: #fenerbahçe #CEV Şampiyonlar Ligi #PGE Grot Budowlani Lodz

