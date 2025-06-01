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Fenerbahçe Medicana'da 10 ayrılık birden!

Fenerbahçe Medicana'da 10 ayrılık birden!

1.06.2025 18:00:00
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AA
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Fenerbahçe Medicana'da 10 ayrılık birden!

Voleybol Efeler Ligi ekibi Fenerbahçe Medicana, 10 oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 10 oyuncusuyla yola devam etmeyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Drazen Luburic, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Jeffrey Jendryk, Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Yasin Aydın, Meisam Salehi ve Denis Oleg Karyagin ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sporcularımıza, kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz" denildi.


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