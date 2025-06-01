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Tarık Biberovic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!

Tarık Biberovic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!

1.06.2025 17:37:00
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Tarık Biberovic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncusu Tarık Biberovic'in sakatlığının son durumu belli oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Boşnak asıllı milli basketbolcusu Tarık Biberovic'in sol diz ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tarık'ın Türk Telekom ile 29 Mayıs Cumartesi günü yapılan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında sol dizinden sakatlandığı hatırlatıldı.

ÇAPRAZ BAĞDA ZORLANMA

Yapılan kontrollerde milli basketbolcunun ön çapraz bağda zorlanma tespit edildiği, ilerleyen süreçte yapılan detaylı tetkiklerde de farklı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Tedaviye başlandığının vurgulandığı açıklamada, "Tarık Biberoviç'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.


İlgili Konular: #fenerbahçe #sakatlık #Tarık Biberovic

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