Fenerbahçe Medicana deplasmanda kayıp
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Spor Toto'ya 3-1 yenildi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Spor Toto'ya 3-1 mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Meryem Tekol Pelenk
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Umut Demir, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)
Fenerbahçe Medicana: Salehi, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Yasin Aydın, Osman Çağatay Durmaz, Luburic (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz , Mert Cuci, Yiğit Gülmezoğlu)
Setler: 19-25, 25-22, 28-26, 25-23
Süre: 131 dakika (24, 34, 37, 36)
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