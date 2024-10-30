Fenerbahçe Medicana deplasmanda kayıp

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Spor Toto'ya 3-1 yenildi.

Fenerbahçe Medicana deplasmanda kayıp
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 20:29

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Spor Toto'ya 3-1 mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Meryem Tekol Pelenk

Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Umut Demir, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)

Fenerbahçe Medicana: Salehi, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Yasin Aydın, Osman Çağatay Durmaz, Luburic (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz , Mert Cuci, Yiğit Gülmezoğlu)

Setler: 19-25, 25-22, 28-26, 25-23

Süre: 131 dakika (24, 34, 37, 36)


Etiketler: #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi #Fenerbahçe Medicana #Spor Toto
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