Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermedi!

22.03.2026 17:14:00
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Efeler Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Gebze Belediyespor, evinde Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana 3-0 set vermeden kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana 44 puanla 6. sırada, Gebze ise 28 puanla 9. sırada yer alıyor.

Salon: Gebze

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Tervaportti, Bahov, Yasin Aydın, Gutierrez ( Semih Çelik, Metin Durmaz, Aykut Acar, Franca, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz)

Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Halit Kurtuluş, Drzyzga, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Marttilla ( Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Caner Dengin, Mert Matic, Yılmaz Üner)

Setler: 20-25, 23-25, 16-25

Süre: 85 dakika (29, 29, 27)

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan bayram mesajı! 4 Nisan vurgusu...
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan bayram mesajı! 4 Nisan vurgusu... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, bayram nedeniyle sarı-lacivertli camiaya seslendi. Saran, "Bayramın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu burada sizlerle paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak ilk bayramım sizlerle. Duygulandım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin yıldızı form grafiğiyle takımın en iyisi oldu: Kante liste başında
Fenerbahçe’nin yıldızı form grafiğiyle takımın en iyisi oldu: Kante liste başında Fenerbahçe'nin devre arasında uzun uğraşlar neticesinde transfer ettiği ancak bazı maçlarda performansıyla eleştirilen N’Golo Kante son dönemde form grafiğini artırdı.
Safiport Erokspor, Fenerbahçe Beko'nun serisine son verdi!
Safiport Erokspor, Fenerbahçe Beko'nun serisine son verdi! Safiport Erokspor, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 94-88 mağlup etti.