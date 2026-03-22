Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermedi!

SMS Grup Efeler Ligi'nde Gebze Belediyespor, evinde Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı.
Gebze Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana 3-0 set vermeden kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana 44 puanla 6. sırada, Gebze ise 28 puanla 9. sırada yer alıyor.
Salon: Gebze
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Tervaportti, Bahov, Yasin Aydın, Gutierrez ( Semih Çelik, Metin Durmaz, Aykut Acar, Franca, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz)
Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Halit Kurtuluş, Drzyzga, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Marttilla ( Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Caner Dengin, Mert Matic, Yılmaz Üner)
Setler: 20-25, 23-25, 16-25
Süre: 85 dakika (29, 29, 27)