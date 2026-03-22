Safiport Erokspor, Fenerbahçe Beko'nun serisine son verdi!

22.03.2026 16:59:00
Güncellenme:
AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 94-88 mağlup etti.

Safiport Erokspor, 14. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin ise ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko: Bacot, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 20, Hall 10, Zagars 19, Baldwin 5, Wilbekin 5, Mert Emre Ekşioğlu 3 Boston, Onuralp Bitim 2, Silva 6, Colson 9

Safiport Erokspor: Pangos 4, Simmons 10, Cornelie 5, Egehan Arna 10, Love 16, Crawford 7, Galloway 20, Thomas Akyazılı 2, Thurman 20, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 22-17

Devre: 46-43

3. Periyot: 61-70

Beş faulle çıkan: 38.28 Simmons (Safiport Erokspor)

