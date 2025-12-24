Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 17:42:00
Güncellenme:
Fenerbahçe Medicana evinde galip!

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında kendi evinde ağırladığı Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.

13 HAFTADA 8 GALİBİYET

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 8. galibiyetini aldı. Gebze Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Tervaportti, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Suarez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Taner Kabakçı, Mustafa Susam, Kadir Gürkan Uz)

Setler: 25-18, 18-25, 25-22, 25-23

Süre: 112 dakika (27, 25, 30, 30)

