Fenerbahçe Medicana, evinde set vermeden galip

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Fenerbahçe Medicana, evinde set vermeden galip
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 21:55

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı lacivertliler mücadeleyi 3-0 kazandı.

Sarıyer Belediyespor Vodafone Sultanlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta da mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Caner Çildir

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven)

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Kübra Evsen, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, İrem Çor (Berre İnce, Fatmanur Yılmaz, Arzum Tezcan)

Setler: 25-15, 25-13, 25-16

Süre: 63 dakika (18, 20, 25)


Etiketler: #Sarıyer Belediyespor #Fenerbahçe Medicana #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
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