Fenerbahçe Medicana finale çıktı: Rakibi belli oldu!
Fenerbahçe Medicana, Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde karşılaştığı Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek finale çıkan taraf oldu.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 yenerek, finale yükseldi.
Fenerbahçe Medicana, finalde salı günü saat 15.30'da Halkbank ile karşılaşacak.
Salon: Yenişehir Spor Salonu
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Demiröz
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Yılmaz Üner, Karyagin)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı, Burakhan Tosun)
Setler: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30
Süre: 123 dakika (32, 25, 27, 39)
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