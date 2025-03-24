Fenerbahçe Medicana finale çıktı: Rakibi belli oldu!

Fenerbahçe Medicana, Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde karşılaştığı Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek finale çıkan taraf oldu.

Fenerbahçe Medicana finale çıktı: Rakibi belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 24.03.2025 - 20:30

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 yenerek, finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana, finalde salı günü saat 15.30'da Halkbank ile karşılaşacak. 

Salon: Yenişehir Spor Salonu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Demiröz

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Yılmaz Üner, Karyagin)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı, Burakhan Tosun)

Setler: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30

Süre: 123 dakika (32, 25, 27, 39)


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #fenerbahçe #Arkas Spor #AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

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