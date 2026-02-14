Fenerbahçe Medicana, İlbank'a set vermedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.02.2026 17:08:00
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Salonu'nda konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği İlbank'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Eren Mandal

Fenerbahçe Medicana: Sude Hacımustafaoğlu, Aslı Kalaç, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gülce Güçtekin, Arelya Karasoy, Bedart, Milenkovic, Fatma Beyaz)

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Elifsu Yavuz)

Setler: 25-21, 25-21, 25-20

Süre: 79 dakika (25, 28, 26)

İlgili Konular: #fenerbahçe #voleybol #Sultanlar Ligi

