Fenerbahçe Medicana, İlbank'a set vermedi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği İlbank'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Uğur Ateş, Eren Mandal
Fenerbahçe Medicana: Sude Hacımustafaoğlu, Aslı Kalaç, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gülce Güçtekin, Arelya Karasoy, Bedart, Milenkovic, Fatma Beyaz)
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Elifsu Yavuz)
Setler: 25-21, 25-21, 25-20
Süre: 79 dakika (25, 28, 26)