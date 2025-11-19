Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'e diş geçiremedi!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicaba, İstanbul Gençlik'i konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 3-2'lik skorla kaybetti.
Fenerbahçe Medicana, bu sonucun ardından 2. yenilgisini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, Franca, Galvez, Mustafa Cengiz, Kaan Gürbüz)
İstanbul Gençlik: Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Furkan Aydın, Hakan Koçal, Çağatay Durmuş)
Setler: 25-22, 23-25, 22-25, 25-19, 8-15
Süre: 132 dakika (27, 32, 31, 28, 14)