Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'e diş geçiremedi!

Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'e diş geçiremedi!

19.11.2025 22:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'e diş geçiremedi!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında İstanbul Gençlik, konuk olduğu Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicaba, İstanbul Gençlik'i konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 3-2'lik skorla kaybetti.

Fenerbahçe Medicana, bu sonucun ardından 2. yenilgisini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, Franca, Galvez, Mustafa Cengiz, Kaan Gürbüz)

İstanbul Gençlik: Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Furkan Aydın, Hakan Koçal, Çağatay Durmuş)

Setler: 25-22, 23-25, 22-25, 25-19, 8-15

Süre: 132 dakika (27, 32, 31, 28, 14)

İlgili Konular: #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi #Fenerbahçe Medicana