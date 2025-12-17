Aliağa Petkimspor EuroCup'ta 2'de 2 yaptı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.12.2025 21:08:00
AA
Aliağa Petkimspor, EuroCup ikinci tur N Grubu ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Casademont Zaragoza'yı 98-75 mağlup etti.

Basketbol EuroCup ikinci tur N Grubu ikinci haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 98-75 yendi.

İzmir temsilcisi bu galibiyetle gruptaki ikinci maçını da kazanmış oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Mladen Lucic (Karadağ), Nemanja Vlahovic (Sırbistan), Roko Hordov (Hırvatistan)

Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 5, Floyd 10, Scrubb 4, Whittaker 4, Franke 24, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Sajus 13, Mustafa Emir Sevig

Casademont Zaragoza: Robinson 14, Spissu 4, Yusta 8, Dubljevic 11, Stephens 6, Bell-Haynes 11, Gonzalez 7, Fernandez, Rodriguez, Koumadje 12, Traore 2

1. Periyot: 23-12

Devre: 43-35

3. Periyot: 57-58

#Aliağa Petkimspor #EuroCup #Casademont Zaragoza

