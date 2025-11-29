Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.11.2025 21:26:00
AA
Fenerbahçe Medicana, namağlup serisini sürdürdü!

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 8'de 8 yaptı. Konuk ekip ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol 

Hakemler: Uğur Ateş, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem, Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Milenkovic, Ghani)

Kuzeyboru: Tietianiec, Lila Şengün, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük (Dilek Kınık Ekşi, Gamze Kılıç, Nilsu Şen, Lozo)

Setler: 25-22, 25-21, 25-14

Süre: 77 dakika (27, 28, 22)

