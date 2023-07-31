Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür'ü açıkladı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:12

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:15

Fenerbahçe, iki transferi resmen duyurdu.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Futbolcu Mert Müldür'ün transferi için oyuncu ve Sassuolo ile anlaşıldığını duyurdu.

MİHA ZAJC'TA MUTLU SON

Fenerbahçe, Miha Zajc ile de anlaşıldığını açıkladı.

2018-2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen Sloven oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir."