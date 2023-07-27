Fenerbahçe'den SPK'ye başvuru: 'Yatırımcılarımız manipule ediliyor'

Fenerbahçe Kulübü, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin yeni transferler hakkında medyada çıkan "gerçeğe aykırı haberler" hakkında SPK'ye şikayette bulunduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:47
Fenerbahçe'den SPK'ye başvuru: 'Yatırımcılarımız manipule ediliyor'
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Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni transferlerinin sözleşme şartları ile ilgili "gerçeğe aykırı haber" yapılmasına ilişkin Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) şikayette bulunduğunu açıkladı.

"GERÇEĞE AYKIRI HABERLER YAPILIYOR"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz (HUDEFER), halka açık bir şirket olan Kulübümüzün, Futbol A Takımımız için gerçekleştirdiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden "bonservis ve yıllık ücret" gibi detaylarını açıkladığı transferlerimizin sözleşme şartları üzerinden gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar yaparak yatırımcıları manipüle ettiği tespit edilen toplam 8 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ilgili mevzuat uyarınca şikayet gerçekleştirmiştir. HUDEFER tarafından tespit ve şikayet edilen ilgili şahıslar hakkındaki mevzuat ihlali iddiası Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından dikkate alınarak kişiler hakkında idari soruşturma başlatılması kararı alınmış ve bu karar derneğimize tebliğ edilmiştir."

 


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