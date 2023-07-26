Fenerbahçe, milli futbolcu için Marsilya ile görüşüyor: Cengiz Ünder hamlesi

Yayınlanma: 26.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2023 - 04:00

Fransız ekibinin Cengiz için bonservis beklentisinin 15 milyon Avro seviyesinde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralama ve direkt bonservisle alma şeklindeki iki teklifini Marsilya’ya sunduğu bildirildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Cengiz ve transferle ilgili sorulara, “Sadece Cengiz’den gitmeyelim. Cengiz gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden birkaç oyuncuyla transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Spekülasyon olmasın. Hızlı bir şekilde birkaç oyuncuyla ilgili başkanımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda da birkaç oyuncu bitebilir. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor, bunların başında da kaleci var. İhtiyacımız olan yerlere oyuncu alacağız. Tabii içinde yıldız oyuncular da olabilecek” dedi.

İLK SINAV ZİMBRU

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda bugün Zimbru’yu ağırlayacak. Saat 21.00’de başlayacak ve S Sport Plus’tan naklen yayımlanacak maçı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek. UEFA listesine yazılmayan Becao, Umut, Bartuğ, Arao, Pedro, King, Samet, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Sangare forma giyemeyecek.