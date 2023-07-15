Fenerbahçe Neftçi Bakü'yü tek golle geçti

Yayınlanma: 15.07.2023 - 16:02

Güncelleme: 15.07.2023 - 16:05

Fenerbahçe, Rusya'daki hazırlık turnuvasının son maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golü 72. dakikada yeni transfer Edin Dzeko attı. Dzeko'nun golünde asisti de yeni transfer Ryan Kent yaptı.

TEKNİK HEYETTEN TEPKİ

Fenerbahçe'nin Neftçi Bakü ile oynadığı maçta özellikle ilk yarıda yaşanan sertlikler dikkat çekti. Fenerbahçe teknik heyeti, hakeme sık sık itirazda bulundu. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız ile oynadığı maçta da yaşanan sertliklerin ardından İsmail Kartal itirazları nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Ryan Kent (sağda)

RYAN KENT DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, performansıyla dikkat çekti. İngiliz yıldız, sol kanattan yaptığı etkili hücumlarla teknik heyetten alkış aldı.

DJIKU DA OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Alexander Djiku, 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Alexander Djiku

Rusya'daki hazırlık turnuvasında Zenit'e penaltılarda 4-3 kaybeden Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli takım, Neftçi Bakü galibiyetiyle Rusya etabını tamamladı.