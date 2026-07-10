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Tarık Biberovic'ten Fenerbahçe'ye veda mesajı

Tarık Biberovic'ten Fenerbahçe'ye veda mesajı

10.07.2026 09:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Tarık Biberovic'ten Fenerbahçe'ye veda mesajı

NBA takımı Dallas Mavericks ile anlaşan ve 8 yıllık Fenerbahçe macerasını sonlandıran Tarık Biberovic, sarı-lacivertlilere veda etti.

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2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Tarık Biberovic, seçme haklarının takaslandığı Dallas Mavericks ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin ayrılığını resmen açıkladığı Tarık Biberovic, sosyal medya hesaplarından sarı-lacivertli takıma veda etti.

İşte Biberovic'in veda ve teşekkür mesajı; 

"Bu anın bir gün geleceğini hiç hayal etmemiştim. Daha önce de hiç veda metni yazmadım. Şimdi bu satırları yazarken ne söylesem eksik kalacak gibi geliyor.

Buraya geldiğim günden beri çok şey yaşadım, çok şey öğrendim. Bu formayı giymek, bu arma için mücadele etmek ve bu taraftarın önünde oynamak benim için her zaman büyük bir gururdu.

Beraber güldük, beraber üzüldük, beraber savaştık. Bana ilk günden son güne kadar destek olan, sevgisini her zaman hissettiren herkese yürekten teşekkür ederim.

Fenerbahçe benim için sadece bir kulüp olmadı. Burada bir aile buldum, ömür boyu unutamayacağım anılar biriktirdim.

Her şey için teşekkürler."

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