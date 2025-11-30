Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları, Galatasaray derbisine geliyor!

Süper Lig'de tam 64 haftalık liderlik hasretini 1 Aralık Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı ezeli rakibi Galatasaray'ı devirerek bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de tüm camia tek yürek oldu.

Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de herkes bu mücadelede 3 puanı olmazsa olmaz olarak görüyor.

Taraftar grupları tribünde çok konuşulacak bir koreografi hazırlığını sürdürürken Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim de sürpriz bir hamle yaptı ve bu özel günde kulübün efsanelerini bir araya getirmek için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertli takımda iz bırakmış, taraftarların çok sevdiği yerli ve yabancı birçok eski futbolcuyu maça davet eden yönetim, hem futbolcularda ekstra motivasyon sağlamayı hem de taraftarlara birlik ve beraberlik mesajı vermeyi amaçlıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Tuncay Şanlı, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Rıdvan Dilmen, Stephen Appiah, Miroslav Stoch ve Semih Şentürk başta olmak üzere çok sayıda eski oyuncu, yarın Kadıköy'deki büyük heyecana ortak olmak için stattaki yerini alacak.