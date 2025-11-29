Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı farklı mağlup etti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 107-78 yendi.

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip ligde 7'de 7 yapıp namağlup yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar ise 5. kez mağlup oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğine McCovan ile etkili başlayan Fenerbahçe Opet, yakaladığı seriyle 11-0 öne geçti. Boyalı alanı savunmakta zorlanan Beşiktaş karşısında skor bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-16 önde bitirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci çeyrekte siyah-beyazlı takım, üst üste bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 46-40. Ev sahibi takım, Allemand'ın son saniyelerdeki üç sayılık basketiyle soyunma odasına 51-40 önde gitti.

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıya üç sayı çisgisinin gerisinden üst üste buludğu basketlerle başladı. Beşiktaş skor üretmekte zorlanırken Fenerbahçe Opet, 25. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 70-45. Kontrolü elinde bulunduran sarı-lacivertli takım, son çeyreğe de 83-53 üstün girdi.

Üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Opet, mücadeleden 107-78 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda McCovan 20, McBride ve Alperi Onar ise 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah-beyazlılarda ise 20 sayıyla mücadele eden Fasoula ile 16 sayı üreten Gülşah Bıçakçı'nın performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, İzel Deniz Pehlivan Çakıcı

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Meesseman 13, McCovan 20, McBride 16, Allemand 7, Williams 10, Alperi Onar 16, Rupert 10, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Tuana Vural 3

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 11, Meltem Yıldızhan, Whitcomb 15, Fasoula 20, Toure 4, Gülşah Bıçakçı 16, İlayda Güner 10, Gizem Sezer 2

1. Periyot: 28-16

Devre: 51-40

3. Periyot: 83-53