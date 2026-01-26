Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj: 'Tek hedefimiz sadece şampiyon olmak'

Sadettin Saran'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj: 'Tek hedefimiz sadece şampiyon olmak'

26.01.2026 23:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sadettin Saran'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj: 'Tek hedefimiz sadece şampiyon olmak'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kurul üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kurul üyeleriyle bir araya geldi.

Saran, burada açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, "Tek odağımız şampiyonluk" dedi.

Image

Sadettin Saran'ın sözleri şu şekilde:

"Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç."

"Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Sadettin Saran #şampiyonluk

İlgili Haberler

Cengiz Ünder'den Eyüpspor açıklaması: 'Gol atmamın bir önemi yok'
Cengiz Ünder'den Eyüpspor açıklaması: 'Gol atmamın bir önemi yok' Beşiktaş'ın oyuncusu Cengiz Ünder, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Sergen Yalçın'dan transfer sözleri: 'Sona geldiğimiz oyuncular vardı ama...'
Sergen Yalçın'dan transfer sözleri: 'Sona geldiğimiz oyuncular vardı ama...' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Orkun Kökçü'den Eyüpspor açıklaması: 'Gol attım ama...'
Orkun Kökçü'den Eyüpspor açıklaması: 'Gol attım ama...' Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından görüşlerini aktardı.