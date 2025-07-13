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Fenerbahçe'nin gündemindeydi... Avrupa devi, Leandro Trossard'ı listesine ekledi!

Fenerbahçe'nin gündemindeydi... Avrupa devi, Leandro Trossard'ı listesine ekledi!

13.07.2025 15:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin gündemindeydi... Avrupa devi, Leandro Trossard'ı listesine ekledi!

Bayern Münih'in Luis Diaz transferini gerçekleştiremediği taktirde Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Leandro Trossard için devreye gireceği iddia edildi.

Arsenal forması giyen Leandro Trossard, Bayern Münih'in hücum için transfer listesinde yer alıyor.

DIAZ OLMAZSA TROSSARD

Bayern Münih, hücum hattını Liverpool'dan Luis Diaz ile güçlendirmek istiyor. 

Bild'de yer alan habere göre, Alman ekibi, Diaz transferini gerçekleştiremezse Trossard'a yönelecek.

SEZON PERFORMANSI

Arsenal'de geçen sezon 56 maçta süre bulan Belçikalı futbolcu, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.

ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen 30 yaşındaki Trossard'ın kulübü Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

 

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