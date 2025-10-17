Fenerbahçe'nin iptal olan transferinde Jose Mourinho ayrıntısı: 'Takım arkadaşlarına bile veda etmişti'

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Hırvat oyuncu Niko Jankovic ile ilgili kulübü Rijeka'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hırvatistan ekibinin sportif direktörü Darko Raic, 24 yaşındaki 10 numaranın sarı-lacivertli kulübe transferinin son anda iptal olduğunu duyurdu. Raic, Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını ve transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle baktıklarını belirtti.

Raic, "Niko, takım arkadaşlarına bile veda etmişti ancak Mourinho'nun görevine son verilince transfer gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

HIRVAT BASINI BEDELİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe, Rijeka forması giyen 10 numara Niko Jankovic ve kulübüyle anlaşma sağlamıştı. Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Jankovic için Rijeka'ya 5.6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceğini duyurmuştu.