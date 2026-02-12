Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'tan flaş hamle!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.02.2026 09:16:00
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest'ta teknik direktör Sean Dyche ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi İngiliz ekibinden flaş bir hamle geldi.

İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve son olarak Wolverhampton ile 0-0 berabere kalan Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi resmen sona erdi.

NOTTINGHAM FOREST'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ

Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör belirsizliğinin yaşandığı İngiliz ekibinde bu sezon 3. kez hoca değişikliği oldu. Nottingham Forest bu sezon Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou ile de yolları ayırmıştı.

EN GÜÇLÜ ADAY VITOR PEREIRA

The Athletic'in haberine göre, Sean Dyche sonrası Nottingham Forest'ta en güçlü aday Vitor Pereira. Portekizli teknik adam eski kulübü Fenerbahçe'ye rakip olabilir.

