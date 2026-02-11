Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması: 'Son imzasını atıyor'

11.02.2026 13:10:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, takım kaptanı Eda Erdem için imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kaptanı Eda Erdem için açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Eda Erdem için 13 Şubat Cuma günü imza töreni düzenleneceğini bildirdi.

'SON İMZASINI ATIYOR'

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor" denildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor.

Bu imza bir veda değil;

bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi.

Kulübümüzle özdeşleşen duruşu, liderliği ve örnek kariyeriyle bir efsaneye dönüşen Eda Erdem’in imza töreni; Başkanımız Sadettin Saran ve Genel Sekreterimiz Orhan Demirel’in katılımlarıyla, 13 Şubat Cuma günü saat 15.00’te, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Eda Erdem Dündar #Sözleşme

