Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi... Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için açıklama!

Uğurcan Çakır'ın adı bir kez daha Fenerbahçe'yle anılıyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli kaleci için Trabzonspor'la İsmail Yüksek + bonservis karşılığında anlaşma sağladığına dair iddialar sonrası Trabzonspor'dan gece geç saatlerde resmi açıklama geldi.

TRABZONSPOR'DAN UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır iddiaları üzerine NOW Spor'a açıklamalar yaptı.

Ertuğrul Doğan

"Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok" diyen Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok."