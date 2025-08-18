Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi... Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için açıklama!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi... Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için açıklama!

18.08.2025 09:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi... Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için açıklama!

Fenerbahçe'nin bir kez daha transfer gündemine gelen Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'ın adı bir kez daha Fenerbahçe'yle anılıyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli kaleci için Trabzonspor'la İsmail Yüksek + bonservis karşılığında anlaşma sağladığına dair iddialar sonrası Trabzonspor'dan gece geç saatlerde resmi açıklama geldi.

TRABZONSPOR'DAN UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır iddiaları üzerine NOW Spor'a açıklamalar yaptı.

Image

Ertuğrul Doğan

"Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok" diyen Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok."

İlgili Konular: #fenerbahçe #uğurcan çakır #Ertuğrul Doğan

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Uğurcan Çakır'a büyük tepki!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Uğurcan Çakır'a büyük tepki! Transferde adı Fenerbahçe ile anılan milli kaleci Uğurcan Çakır, bordo-mavili taraftarların tepkisini üzerine çekti.
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi için kritik tarih!
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi için kritik tarih! Fenerbahçe yönetimi, forma lansmanının yapılacağı 1 Temmuz tarihine Uğurcan Çakır'ın transferini yetiştirmek istiyor.
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için açıklama! 'Bizim kale almayacağımız talepler var'
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için açıklama! 'Bizim kale almayacağımız talepler var' Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer iddialarıyla gündemde olan Uğurcan Çakır hakkında konuştu.