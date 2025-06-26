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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Uğurcan Çakır'a büyük tepki!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Uğurcan Çakır'a büyük tepki!

26.06.2025 13:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Uğurcan Çakır'a büyük tepki!

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan milli kaleci Uğurcan Çakır, bordo-mavili taraftarların tepkisini üzerine çekti.

Kaleci arayışındaki Fenerbahçe, Trabzonspor'da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübe teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeli önereceği öğrenilirken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da Uğurcan Çakır'a yeni sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN SÖZLEŞME TEKLİFİ

Sözcü'nün haberine göre Ertuğrul Doğan, başarılı kaleciyle görüşerek "Avrupa'ya gitmek istemiyorsan sözleşme uzatalım" teklifinde bulundu.


Bu teklife sessiz kalan Uğurcan Çakır'ın, eşi ve ailesiyle İstanbul'da yaşama düşüncesi olduğu öğrenildi. Milli kalecinin Fenerbahçe'nin ilgisi nedeniyle kafasının karıştığı belirtildi.

BORDO-MAVİLİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Oyuncunun sessiz kalması nedeniyle taraftarlar sosyal medyadan Uğurcan Çakır'a tepki göstermeye başladı. Bordo-mavili taraftarlar kaptanlarının İstanbul takımına transfer olmasını kabul etmedikleri ve oyuncunun çıkan haberlere sessiz kalması nedeniyle milli kaleciye büyük tepki gösteriyor. 


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