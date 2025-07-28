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Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun tabelaları stada asıldı

Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun tabelaları stada asıldı

28.07.2025 14:59:00
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AA
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Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun tabelaları stada asıldı

Fenerbahçe Kulübü, stat isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı Chobani markasının tabelalarını stadına astı.

Stada asılan yeni tabelalarda 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' yazısı yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon Euro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı.

Markayla Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için 4 milyon Euro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon Euro karşılığında anlaşıldığını duyurmuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #sponsor #chobani

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