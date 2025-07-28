Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun tabelaları stada asıldı

Stada asılan yeni tabelalarda 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' yazısı yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon Euro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı.

Markayla Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için 4 milyon Euro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon Euro karşılığında anlaşıldığını duyurmuştu.