4.02.2026 21:40:00
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante İstanbul'da!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante, İstanbul'a ulaştı.

Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızla 2.5 yıllık anlaşma sağladı. N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transfer sürecini tamamlamak için çarşamba akşam saat 21.30 sularında İstanbul'a geldi.

KANTE'NİN ALACAĞI ÜCRET

Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferi için KAP açıklaması yaptı.

Sarı-lacivertliler, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kante'ye 14.4 milyon Euro imza ücreti verecek. Kante, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon Euro ücret alacak.

Fransız yıldız, kalan iki sezonda ise 11 milyon Euro yıllık ücret kazanacak.

Fenerbahçe, Kante transferi kapsamında Youssef En-Nesyri'yi Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'e gönderdi.

Bu anlaşmayla Al-Ittihad, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için 15 milyon Euro bonservis ve N'Golo Kante'yi verdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #n'golo kante

