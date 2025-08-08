Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip: Rekor bonservis bedeli teklif edilecek!

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip: Rekor bonservis bedeli teklif edilecek!

8.08.2025 11:28:00
Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip: Rekor bonservis bedeli teklif edilecek!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Faslı yıldız Youssef En-Nesyri için İngiltere Premier Lig'den bir takımın talip olduğu iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsüne İngiltere'den talip çıktığı iddia edildi.

İNGİLİZLER TALİP

Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Haberin devamında Londra temsilcisinin, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı aktarıldı. 

Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. 

