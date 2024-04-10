Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 20:03
Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
Abone Ol google-news

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışmasıyla devam etti.

Sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde yarınki maçın taktiğini çalıştı.

Fenerbahçe'nin yarın saat 19.45'te oynayacağı Olympiakos maçının kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.


fenerbahçe haberleri UEFA Konferans Ligi haberleri Olympiakos haberleri

İlgili Haberler

İsmail Kartal'dan Süper Kupa sözleri: 'Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak...'

İsmail Kartal'dan Süper Kupa sözleri: 'Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak...'
Olympiakoslu Fortounis Fenerbahçe maçı hakkında konuştu: 'Oğluma söz verdim'

Olympiakoslu Fortounis Fenerbahçe maçı hakkında konuştu: 'Oğluma söz verdim'
Olympiakos teknik direktöründen Fenerbahçe sözleri: 'Problemleri geride bıraktı'

Olympiakos teknik direktöründen Fenerbahçe sözleri: 'Problemleri geride bıraktı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Babası feci kazada hayatını kaybetmişti... Özge Ulusoy isyan etti: 'Yalancı şahitlerle...'

Babası feci kazada hayatını kaybetmişti... Özge Ulusoy isyan etti: 'Yalancı şahitlerle...'
Uğur Dündar ve Kemal Kılıçdaroğlu tartışması görüntülenme rekorları kırdı!

Uğur Dündar ve Kemal Kılıçdaroğlu tartışması görüntülenme rekorları kırdı!
Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı

Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu
Hükümet kırmızı alarma geçti: IŞİD’den Şampiyonlar Ligi maçlarına tehdit!

Hükümet kırmızı alarma geçti: IŞİD’den Şampiyonlar Ligi maçlarına tehdit!
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu