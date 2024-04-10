Olympiakoslu Fortounis Fenerbahçe maçı hakkında konuştu: 'Oğluma söz verdim'

Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:51

Güncelleme: 10.04.2024 - 16:51

Olympiakos'un kaptanı Konstantinos Fortounis, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Fortounis, "Gerçekten çok önemli bir maç. Bizim için çok büyük bir fırsat bir adım daha ileri gitmek ve bir şeyler başarmak için. Olympiakos her zaman Avrupa'da başarı elde etmek zorunda. Yarın için tamamen hazırız. İlk adımı atmaya hazırız." dedi.

"Taraftarlar bizi destekleyecekler. Stadyum dolu olacak. Başarı elde etmeye çalışacağız." diyen Yunan futbolcu, Daniel Podence'in maçta oynamayacak olmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Podence takıma çok yardım eden bir oyuncu. İyi anlaşıyoruz. Ama Olympiakos'un çok büyük oyuncuları var ve bu boşluğu başarıyla doldurabilirler. Kim oynarsa oynasın takıma yardım edecek ve elinden geleni yapacak" cevabını verdi.

"OĞLUMA SÖZ VERDİM"

Son zamanlardaki performansıyla ilgili konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten birkaç yıl önce sakatlık sorunum vardı, sakatlıklar beni geriye götürdü ama ben çalışmayı bırakmadım. Eski seviyeme ulaşmak istiyorum. Sağlıklı olduğum için mutluyum. Futbolu çok seviyorum. Oğluma, eskiden olduğu gibi oynadığımı görmesi için söz verdim" dedi.

Deneyimli futbolcu son olarak, "Kendi sahasında oynayan takımın maça hızlı başlaması lazım. Ama aynı zamanda rakibe dikkat etmeliyiz. Çok kaliteli futbolcuları var. Dinamik bir şekilde oyuna başlamamız çok önemli. Hızlı bir gol atmak bizim için çok önemli. Böylece maçı kazanabiliriz" diye konuştu.