Olympiakoslu Fortounis Fenerbahçe maçı hakkında konuştu: 'Oğluma söz verdim'

Olympiakos'un kaptanı Konstantinos Fortounis, Fenerbahçe ile oynayacakları maç için konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:51
Olympiakoslu Fortounis Fenerbahçe maçı hakkında konuştu: 'Oğluma söz verdim'
Abone Ol google-news

Olympiakos'un kaptanı Konstantinos Fortounis, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fortounis, "Gerçekten çok önemli bir maç. Bizim için çok büyük bir fırsat bir adım daha ileri gitmek ve bir şeyler başarmak için. Olympiakos her zaman Avrupa'da başarı elde etmek zorunda. Yarın için tamamen hazırız. İlk adımı atmaya hazırız." dedi.

"Taraftarlar bizi destekleyecekler. Stadyum dolu olacak. Başarı elde etmeye çalışacağız." diyen Yunan futbolcu, Daniel Podence'in maçta oynamayacak olmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Podence takıma çok yardım eden bir oyuncu. İyi anlaşıyoruz. Ama Olympiakos'un çok büyük oyuncuları var ve bu boşluğu başarıyla doldurabilirler. Kim oynarsa oynasın takıma yardım edecek ve elinden geleni yapacak" cevabını verdi.

"OĞLUMA SÖZ VERDİM"

Son zamanlardaki performansıyla ilgili konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten birkaç yıl önce sakatlık sorunum vardı, sakatlıklar beni geriye götürdü ama ben çalışmayı bırakmadım. Eski seviyeme ulaşmak istiyorum. Sağlıklı olduğum için mutluyum. Futbolu çok seviyorum. Oğluma, eskiden olduğu gibi oynadığımı görmesi için söz verdim" dedi.

Deneyimli futbolcu son olarak, "Kendi sahasında oynayan takımın maça hızlı başlaması lazım. Ama aynı zamanda rakibe dikkat etmeliyiz. Çok kaliteli futbolcuları var. Dinamik bir şekilde oyuna başlamamız çok önemli. Hızlı bir gol atmak bizim için çok önemli. Böylece maçı kazanabiliriz" diye konuştu.


fenerbahçe haberleri Olympiakos haberleri UEFA Konferans Ligi haberleri

İlgili Haberler

Yunan gazeteci Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'u değerlendirdi: 'En tehlikeli oyuncuları...'

Yunan gazeteci Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'u değerlendirdi: 'En tehlikeli oyuncuları...'
Kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik!

Kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik!
Olympiakos teknik direktöründen Fenerbahçe sözleri: 'Problemleri geride bıraktı'

Olympiakos teknik direktöründen Fenerbahçe sözleri: 'Problemleri geride bıraktı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fazlasıyla duygusal olan 4 burç: Dokunsanız ağlayabilirler...

Fazlasıyla duygusal olan 4 burç: Dokunsanız ağlayabilirler...
9 Nisan 2024 salı reyting sonuçları açıklandı! Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar reyting sıralaması

9 Nisan 2024 salı reyting sonuçları açıklandı! Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar reyting sıralaması
Eğitim Sen'den MİT'e tepki: 'Kabul edilemez!'

Eğitim Sen'den MİT'e tepki: 'Kabul edilemez!'
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Nisan'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Nisan'da eleme adayı kim oldu?
Binlerce kişi bayramlaşmak için sıraya girdi

Binlerce kişi bayramlaşmak için sıraya girdi
Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Gülse Birsel açıkladı!

Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Gülse Birsel açıkladı!
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Koç burcu yorumu