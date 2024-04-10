İsmail Kartal'dan Süper Kupa sözleri: 'Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yayınlanma: 10.04.2024 - 18:48
İsmail Kartal'dan Süper Kupa sözleri: 'Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak...'
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finalde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler, Olympiakos takımına konuk olurken tarihinde 9. kez bir Yunan takımıyla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal açıklamasında; "Olympiakos'un gücünü biliyoruz. Yunan futbolunda önemli bir yeri olan bir kulüp. İlk maçta planlarımız içinde rakibimizin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi yansıtarak, iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Sonrasında evimizde bu turu geçmek istiyoruz. Olympiakos önceki turda özellikle ikinci maçta daha dengeli oyun ortaya koydular" dedi. 

 "SÜPER KUPA MAÇI BİR TEPKİYDİ"

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında olsun, kupa maçlarında olsun ortada. Yaptığımız Süper Kupa maçındaki hareket bir tepkiydi. Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak, kurumların da bir değerlendirme yapmasını istiyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 


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