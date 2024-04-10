Olympiakos teknik direktöründen Fenerbahçe sözleri: 'Problemleri geride bıraktı'

Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:34

Güncelleme: 10.04.2024 - 16:37

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi takım için kararını verdiğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Bugün antrenmanda garip bir şey olmazsa takım hazır" dedi.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKTI"

Fenerbahçe'nin maça iyi hazırlandığını düşündüklerini söyleyen Mendilibar, "Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu Konferans Ligi'nde, Türkiye'de olan problemleri bir kenara bırakmış ve bütün umutları yarınki maçta bence. Fenerbahçe'nin çok kuvvetli oyuncuları ve bunun için savaşacaklar" sözlerini sarf etti.

Taraftara hediye vermeleri gerektiğini söyleyen Mendilibar, "Bizim taraftarımıza motivasyon vermemiz lazım. Maça iyi başlamalıyız. Taraftarımıza neşe ve mutluluk vermeliyiz. Biz onları bütün maç mutlu etmeye çalışacağız" dedi.

Son olarak odaklarının tamamen maçta olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Rövanşı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kartlardan ve ikinci maçta olacaklardan etkilenmemeyi düşünüyoruz. Yarın en iyi şekilde oynamayı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.