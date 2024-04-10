Olympiakos teknik direktöründen Fenerbahçe sözleri: 'Problemleri geride bıraktı'

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:34
Olympiakos teknik direktöründen Fenerbahçe sözleri: 'Problemleri geride bıraktı'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi takım için kararını verdiğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Bugün antrenmanda garip bir şey olmazsa takım hazır" dedi.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKTI"

Fenerbahçe'nin maça iyi hazırlandığını düşündüklerini söyleyen Mendilibar, "Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu Konferans Ligi'nde, Türkiye'de olan problemleri bir kenara bırakmış ve bütün umutları yarınki maçta bence. Fenerbahçe'nin çok kuvvetli oyuncuları ve bunun için savaşacaklar" sözlerini sarf etti.

Taraftara hediye vermeleri gerektiğini söyleyen Mendilibar, "Bizim taraftarımıza motivasyon vermemiz lazım. Maça iyi başlamalıyız. Taraftarımıza neşe ve mutluluk vermeliyiz. Biz onları bütün maç mutlu etmeye çalışacağız" dedi.

Son olarak odaklarının tamamen maçta olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Rövanşı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kartlardan ve ikinci maçta olacaklardan etkilenmemeyi düşünüyoruz. Yarın en iyi şekilde oynamayı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.


fenerbahçe haberleri Jose Luis Mendilibar haberleri Olympiakos haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Opet final serisine galibiyetle başladı!

Fenerbahçe Opet final serisine galibiyetle başladı!
Yunan gazeteci Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'u değerlendirdi: 'En tehlikeli oyuncuları...'

Yunan gazeteci Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'u değerlendirdi: 'En tehlikeli oyuncuları...'
Kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik!

Kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu

Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu
Hamile kardeşini öldüren ağabeyler tutuklandı!

Hamile kardeşini öldüren ağabeyler tutuklandı!
Kızı olduğu ortaya çıkmıştı... Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar hakkında 'fakirlik belgesi' iddiası: 'Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin...'

Kızı olduğu ortaya çıkmıştı... Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar hakkında 'fakirlik belgesi' iddiası: 'Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin...'
9 Nisan 2024 salı reyting sonuçları açıklandı! Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar reyting sıralaması

9 Nisan 2024 salı reyting sonuçları açıklandı! Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar reyting sıralaması
İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'

İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'
ABD’de okul saldırısında dört öğrenciyi öldüren gencin ebeveynlerine hapis cezası

ABD’de okul saldırısında dört öğrenciyi öldüren gencin ebeveynlerine hapis cezası
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Nisan'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 9 Nisan'da eleme adayı kim oldu?
Kit Harington açıkladı: Jon Snow dizisi rafa kaldırıldı

Kit Harington açıkladı: Jon Snow dizisi rafa kaldırıldı