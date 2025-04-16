Fenerbahçe, Oosterwolde planını belirledi!

Jayden Oosterwolde'nin İstanbul'a dönüp bireysel koşulara başlamasının ardından Fenerbahçe'nin Oosterwolde planı da belli oldu.

Fenerbahçe, Oosterwolde planını belirledi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 12:38

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den iyi haber geldi. Hollandalı futbolcu İstanbul'a dönerek bireysel çalışmalara başladı.

Oosterwolde, yaklaşık 6 ay önce çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve dizinden operasyon geçirmişti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; tedavisinin ilk aşamasını ülkesinde geçiren 23 yaşındaki savunmacı, kalan kısmını kulübünde sürdürecek. 

Kontrollü olarak bireysel saha koşularına da başlayan Jayden Oosterwolde'nin gelecek sezonun hazırlık dönemine yetiştirilmesi planlanıyor.


Etiketler: #Jayden Oosterwolde #fenerbahçe #sakatlık

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