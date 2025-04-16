Fenerbahçe, Oosterwolde planını belirledi!
Jayden Oosterwolde'nin İstanbul'a dönüp bireysel koşulara başlamasının ardından Fenerbahçe'nin Oosterwolde planı da belli oldu.
Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den iyi haber geldi. Hollandalı futbolcu İstanbul'a dönerek bireysel çalışmalara başladı.
Oosterwolde, yaklaşık 6 ay önce çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve dizinden operasyon geçirmişti.
NTV Spor'da yer alan habere göre; tedavisinin ilk aşamasını ülkesinde geçiren 23 yaşındaki savunmacı, kalan kısmını kulübünde sürdürecek.
Kontrollü olarak bireysel saha koşularına da başlayan Jayden Oosterwolde'nin gelecek sezonun hazırlık dönemine yetiştirilmesi planlanıyor.
Etiketler: #Jayden Oosterwolde #fenerbahçe #sakatlık
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