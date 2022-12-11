Fenerbahçe Opet, Bolu deplasmanında galip
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Bolu Belediyespor: Kodala, Seher Aksoy, Dixon, Elisa Tuana Köse, Hande Korkut, Cansu Aydınoğlulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Hilal Kocakara, Buket Yılmaz, Ece Sabir Kozdere, Selin Navruz)
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar (De Souza, Meryem Boz, Gizem Örge, Buse Ünal)
Setler: 25-16, 17-25, 19-25, 18-25
Süre: 95 dakika ( 24, 22, 27, 22)
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