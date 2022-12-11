Fenerbahçe Opet, Bolu deplasmanında galip

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 18:26
Fenerbahçe Opet, Bolu deplasmanında galip
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Bolu Belediyespor: Kodala, Seher Aksoy, Dixon, Elisa Tuana Köse, Hande Korkut, Cansu Aydınoğlulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Hilal Kocakara, Buket Yılmaz, Ece Sabir Kozdere, Selin Navruz)

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar (De Souza, Meryem Boz, Gizem Örge, Buse Ünal)

Setler: 25-16, 17-25, 19-25, 18-25

Süre: 95 dakika ( 24, 22, 27, 22)


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