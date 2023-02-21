Fenerbahçe Opet deplasmanda güldü
CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda karşılaştığı Grupa Azoty Chemik'i setlerde 3-2 mağlup etti.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını 3-2 mağlup etti.
Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-14, 27-29, 25-23, 22-25 ve 15-10'luk setlerle kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 2 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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