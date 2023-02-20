Victor Nelsson'dan Fenerbahçeli taraftara imzalı forma!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören gören yurttaşlara yardım etmek amacıyla Fenerbahçeli bir taraftara imzalı formalarını yolladı.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde yaşayan Nelsson'un babası Claus Nelsson, oğlunun imzaladığı iki formayı, tanıdığı Hüseyin Kökten adındaki Fenerbahçe taraftarı dostuna vererek, depreme katkı yapmasını istediğini söyledi.
DEPREMZEDELER İÇİN İMZALI FORMA
Milliyet'in haberine göre, Kökten ise sosyal medya hesabına, "Benim nasıl bir Fenerli olduğumu herkes iyi bilir. Burada söz konusu birlik olma zamanı. Dostum Claus Nelsson'a çok teşekkür ederim" dedi.
Kökten, "Yakında, Fenerbahçe, Türk Milli Takımı formalarıyla birlikte Nelsson'un imzalı formalarını da açık arttırmayla satışa çıkararak elde edilecek paranın tamamını Türkiye'ye depremzedelere yardım için göndereceğim" diye yazdı.
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