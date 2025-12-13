Fenerbahçe Opet durdurulamıyor: 17'de 17!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.12.2025 21:04:00
AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çimsa ÇBK Mersin'i 90-81 mağlup eden Fenerbahçe Opet, lig ve Avrupa'da çıktığı tüm resmi maçları kazanarak yoluna namağlup devam etti.

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 90-81 yendi.

Böylelikle Fenerbahçe Opet lig ve Avrupa'da oynadığı tüm resmi maçlardan galip ayrılarak 17'de 17 yaptı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, İsmail Bindir, Müevver Özemre

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 17, Meesseman 19, Mccovan 12, Mc Bride 11, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 8, Rupert 5, Tuana Vural

Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 27, Burke 8, Esra Ural Topuz, Vanloo 7, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Sinem Ataş 9, Sventoraite 7, Geiselsoder 14

1. Periyot: 25-13

Devre: 53-37

3. Periyot: 78-55

İlgili Konular: #fenerbahçe opet #Kadınlar Basketbol Süper Ligi #ÇİMSA ÇBK Mersin

