Konyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de 2 isim İstanbul'dan ayrıldı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salondaki core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile yapılan maçta ilk 11'de başlayan oyuncuların, günü yenilenmeyle tamamladıkları aktarıldı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gitti. beIN Sports’ta yer alan habere göre her iki futbolcu da bugün milli takımlarına katılmak için İstanbul’dan ayrıldı.

Afrika Uluslar Kupası’nda Youssef En-Nesyri Fas’la, Dorgeles Nene ise Mali’yle mücadele edecek. En-Nesyri ve Nene, Fenerbahçe’nin Konyaspor ve Eyüpspor’la oynayacağı maçlarda görev yapamayacak. Ek olarak iki isim, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde de oynayamayacak.