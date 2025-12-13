Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de 2 isim İstanbul'dan ayrıldı!

Konyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de 2 isim İstanbul'dan ayrıldı!

13.12.2025 17:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Konyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de 2 isim İstanbul'dan ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarına başladı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salondaki core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile yapılan maçta ilk 11'de başlayan oyuncuların, günü yenilenmeyle tamamladıkları aktarıldı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gitti. beIN Sports’ta yer alan habere göre her iki futbolcu da bugün milli takımlarına katılmak için İstanbul’dan ayrıldı.

Afrika Uluslar Kupası’nda Youssef En-Nesyri Fas’la, Dorgeles Nene ise Mali’yle mücadele edecek. En-Nesyri ve Nene, Fenerbahçe’nin Konyaspor ve Eyüpspor’la oynayacağı maçlarda görev yapamayacak. Ek olarak iki isim, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde de oynayamayacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #konyaspor #Afrika Kupası

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko'dan tarihi geri dönüş!
Fenerbahçe Beko'dan tarihi geri dönüş! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında Monaco'yu deplasmanda 92-86 mağlup etti.
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye uyarı: 'Doğrulardan saptığınız zaman...'
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye uyarı: 'Doğrulardan saptığınız zaman...' Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve UEFA Avrupa Ligi'ni değerlendirdi. Dilmen, turnuvadaki favorilerini ve sarı lacivertli takımın oyuncularının performansını yorumladı.
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda... İrfan Can Eğribayat için resmi teklif yapıldı!
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda... İrfan Can Eğribayat için resmi teklif yapıldı! Polonya ekibi Cracovia'nın, İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı iddia edildi.